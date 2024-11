(Adnkronos) – Cinque feriti gravi in una sparatoria a Poitiers, città della Francia occidentale. Lo ha riferito il ministro dell’Interno Bruno Retailleau. Secondo il ministro, riporta Bfmtv, l’incidente sarebbe iniziato in un ristorante prima di trasformarsi in una “rissa tra bande rivali” coinvolgendo “tra le 400 e le 600 persone”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)