Frontale nel veronese, due morti e due feriti gravi

(Adnkronos) – Due morti e due feriti in condizioni gravissime: questo il bilancio di un incidente stradale frontale tra due auto avvenuto nel corso della notte, attorno a mezzanotte e mezza, sulla Sp 28, in via Monzambano, a Valeggio sul Mincio (Verona). A perdere la vita un 38enne e un 35enne morti sul colpo, mentre il terzo occupante dell’auto e il conducente della seconda auto sono stati portati all’ospedale di Borgo Trento in codice rosso dal Suem 118 intervenuto sul posto. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area da parte dei vigili del fuoco di Verona e Villafranca sono terminate alle 4. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per gli accertamenti sulle cause del sinistro. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)