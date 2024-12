Fs annuncia piano da 100 miliardi: “Trasformazione per migliorare i servizi”

(Adnkronos) –

Ferrovie dello Stato lancia un piano da”oltre 100 miliardi di euro di investimenti in cinque anni” per realizzare una “trasformazione ambiziosa” mirata “a migliorare sensibilmente i servizi offerti”. E’ quello presentato oggi, 12 dicembre, dall’Ad di Fs Stefano Antonio Donnarumma. Quella annunciata da Fs sarà “una profonda trasformazione dell’azienda per contribuire in maniera concreta allo sviluppo del Paese e confermare l’Europa come proprio mercato domestico”, afferma l’Ad. “Ho l’onore di guidare un’azienda solida e radicata nel tessuto socioeconomico del Paese con un forte bisogno di rilancio attraverso una roadmap di dettaglio, supportata da adeguati investimenti”, sottolinea. Questo piano, che ”mira a imprimere una netta discontinuità, risponde alle esigenze di una società proiettata verso il futuro, riconoscendo nella mobilità integrata un pilastro fondamentale per lo sviluppo”, osserva Donnarumma. ”L’obiettivo è affrontare con maggiore efficacia le sfide economico-finanziarie e potenziare ulteriormente le infrastrutture e la qualità del servizio. La nuova organizzazione punta, inoltre, a rafforzare il ruolo internazionale del gruppo, per posizionarlo come leader nel settore della mobilità”. ”Il terzo valico è un progetto importantissimo. Si direbbe che siamo all’ultimo miglio, all’ultimo chilometro, forse anche meno” ma è sorta “una difficoltà esogena, a causa della presenza di una vena di gas negli ultimi 600-700 metri” ma il progetto “verrà completato”, assicura Donnarumma. Il rallentamento è dovuto alla necessità di “garantire l’assoluta sicurezza dei lavoratori: se fosse stato facile – sottolinea Donnarumma -avremmo già da mesi la luce che si vede da una parte all’altra”. L’ad spiega che ”stiamo identificando la soluzione. Mettendoci qualche mese in più riusciremo a finirla”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)