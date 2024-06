G7, bilaterale Meloni-Biden: da Ucraina a Gaza e Cina tra i temi

(Adnkronos) – E' durato circa 40 minuti il bilaterale tra il presidente statunitense Joe Biden e la premier Giorgia Meloni a margine dei lavori del G7 a Borgo Egnazia. I due "hanno discusso dei principali temi dell’attualità internazionale, facendo in particolare il punto sulla evoluzione della guerra di aggressione russa all’Ucraina e sugli sforzi comuni di sostegno a Kiev, anche finanziari, in vista del prossimo Vertice NATO di Washington" accogliendo "con favore l'impegno unanime dei leader del G7 a fornire 50 miliardi di dollari di ulteriore sostegno finanziario a Kiev utilizzando i proventi dei beni sovrani russi immobilizzati". E "hanno inoltre concordato di continuare a perseguire tutte le opzioni disponibili per imporre ulteriori costi alla Russia e a coloro che sostengono la macchina da guerra russa". Il presidente Usa dal canto suo ha "elogiato Meloni per il fermo sostegno dell'Italia all'Ucraina che continua a difendersi dalla brutale guerra di aggressione della Russia" e "per l'assistenza italiana alla sicurezza". L’incontro "ha anche permesso di ribadire il comune impegno per un accordo complessivo con riferimento al conflitto a Gaza per la fine delle ostilità, la liberazione degli ostaggi e il rafforzamento del sostegno umanitario alla popolazione civile”. I due "hanno sottolineato l'urgente necessità di garantire un accordo sugli ostaggi e un cessate il fuoco a Gaza, sottolineando l'importanza che Hamas assuma un approccio costruttivo a tale processo". Anche la partnership tra gli Stati Uniti e l'Italia è stato una dei temi al centro della riunione bilaterale. I due, riferisce la Casa Bianca al termine dell'incontro, "hanno discusso i rispettivi sforzi per rafforzare la sicurezza economica reciproca e rispondere alla coercizione economica". I due leader "hanno discusso dell'importanza del commercio e degli investimenti bilaterali per aumentare la prosperità economica".' quanto si legge nella nota della Casa Bianca diffusa dopo il bilaterale tra Biden e Meloni a margine del G7. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)