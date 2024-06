G7, gelo Meloni-Macron alla cena: lui fa il baciamano

(Adnkronos) – Il volto tirato di Emmanuel Macron e lo sguardo di ghiaccio di Giorgia Meloni alla cena del G7. Il presidente francese è l'ultimo ad arrivare, scende in auto al telefono, poi chiude la conversazione e si avvia con il volto un po' tirato all'interno del Castello Svevo di Brindisi, per la cena offerta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Macron sorride al nostro Capo di Stato, mentre la presidente del Consiglio Meloni gli rivolge sguardi di ghiaccio. L'inquilino dell'Eliseo, dopo aver salutato con affetto Mattarella, saluta la figlia del Presidente, Laura, con un baciamano, lo stesso baciamano che Macron tributa a Giorgia Meloni, che accenna un sorriso tirato. Dunque i quattro si avviano all'interno delle sale del Castello per la cena. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)