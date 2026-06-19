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G7, Trump: “Meloni mi ha implorato di fare foto con lei, mi ha fatto pena”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Giorgia Meloni “mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L’avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena”. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una intervista telefonica esclusiva a ‘L’Aria che tira’ su La7, il programma di David Parenzo, di cui si sente la traduzione in italiano ma non la voce del presidente Usa.  

“Come sta il suo primo ministro? Come sta?”, ha chiesto Trump al corrispondente de La7, che a sua volta ha chiesto al presidente americano un commento sulla conversazione avuta con Meloni a margine del vertice di Evian. “Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle”, ha risposto. 

Trump ha poi affermato che “gli europei hanno sbagliato tutto sull’energia e hanno sbagliato tutto sull’immigrazione. E se non risolvono questi problemi, l’Europa non sarà mai più la stessa”. “Probabilmente – ha aggiunto – non riusciranno a risolverli. L’immigrazione è un disastro, l’energia con tutte quelle pale eoliche che sono un fallimento, è un disastro”, ha aggiunto Trump. 

Quanto all’Ucraina “vogliamo solo la pace” e come Stati Uniti “non siamo coinvolti” nel processo di adesione all’Unione europea. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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