Gaetano Di Vaio è morto, l’attore e produttore era in coma da giorni

(Adnkronos) – Non ce l'ha fatta Gaetano Di Vaio, l'attore e produttore napoletano, 56 anni, è morto per le conseguenze di un grave incidente stradale avvenuto a Qualiano, in provincia di Napoli. Con un ruolo in Gomorra, Gaetano Di Vaio era caduto dalla moto lo scorso 16 maggio. Era ricoverato in rianimazione, nell’ospedale di Giugliano in Campania. Un passato da ragazzo di strada, la vita di Di Vaio è stata una storia di riscatto. Finito da giovanissimo in carcere, ha studiato ed ha deciso di diventare operatore sociale. Attore, regista, sceneggiatore, scrittore, produttore cinematografico, nella sua seconda vita Gaetano Di Vaio ha raccontato il disagio sociale delle periferie di Napoli e le storie di riscatto come la sua. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)