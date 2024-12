Gasparri: “Esposto-denuncia contro Ranucci e Rai”

(Adnkronos) – Un “ulteriore esposto denuncia contro Ranucci e la Rai”. Lo annuncia il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri. “Oggi il principale quotidiano italiano ha demolito Report e la Rai con espressioni dure, ma tutte meritate, dicendo che Report di Sigfrido Ranucci si ‘incanaglisce con audio rubati, con un’intervista con telecamera nascosta, con fastidiosi pedinamenti stradali, con questa spazzatura spacciata per giornalismo di inchiesta – scrive Gasparri – Se mai Report, dice il Corriere della Sera, azzeccasse qualche volta un servizio verrebbe comunque macchiato per sempre da queste cialtronate'”. “Il giudizio del Corriere della Sera è impietoso ma è al di sotto di quello che la Rai merita – i legge ancora nella nota – Quello che è stato fatto nei confronti di Federica Corsini Sangiuliano è una vergogna assoluta. Oggi sono stati diffusi audio che nulla hanno a che fare con l’inchiesta, con la protervia di Ranucci che, oltre a diffondere fanfaluche, si dedica a uno stillicidio nei confronti di persone che per mille ragioni al mondo si trovano in una condizione di fragilità e non dovrebbero essere disturbate”. “Ma più che Ranucci, di cui conosciamo l’orrendo stile, meraviglia la viltà di tutti coloro che in Rai non dovrebbero consentire un comportamento di questo genere. Per queste ragioni ho voluto aggiungere un ulteriore esposto denuncia contro Ranucci e la Rai per questa vergognosa pagina di domenica sera. Perché la dignità di Federica Corsini Sangiuliano va tutelata in tutte le sedi. In Italia non esistono solo conigli”, conclude. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)