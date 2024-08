Gaza, morto bimbo di 6 mesi arrivato in Italia

(Adnkronos) – E’ morto nella notte a Parma uno dei 16 bambini palestinesi, che avevano bisogno di soccorso sanitario urgente, arrivati ieri in Italia da Gaza. Il piccolo, di 6 mesi, era in viaggio da Bologna verso l’ospedale di Milano ma all’altezza di Parma ha avuto un arresto cardiaco ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Parma. Per il bimbo però non c’è stato nulla da fare. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)