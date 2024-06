Gaza, Papa: “Agire urgentemente per soccorrere la popolazione stremata dalla guerra”

(Adnkronos) – "Dopodomani in Giordania si terrà una conferenza internazionale sulla situazione umanitaria a Gaza convocata dal re di Giordania, dal presidente dell'Egitto e dal segretario generale delle Nazioni Unite. Mentre li ringrazio per questa importante iniziativa incoraggio la comunità internazionale ad agire urgentemente con ogni mezzo per soccorrere la popolazione di Gaza stremata dalla guerra. Gli aiuti umanitari devono potere arrivare a chi ne ha bisogno e nessuno lo può impedire". Questo l'appello di Papa Francesco al termine dell'Angelus. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)