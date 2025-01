Gb, 17enne accoltellato a morte in stazione bus Bedford

(Adnkronos) – Un ragazzo di 17 anni, Thomas Taylor, è stato accoltellato a morte alla stazione dei bus di Bedford, nell’est dell’Inghilterra. Lo rende noto la polizia britannica spiegando che il ragazzo è stato aggredito da un gruppo di uomini. Trasportato in ospedale, è morto poco dopo per le ferite riportate come spiega Sky news. Gli aggressori sono in fuga e la polizia ha aperto un’inchiesta sull’omicidio. “Si tratta di un evento completamente scioccante: un ragazzo adolescente è stato accoltellato a morte nel centro di una città molto trafficata”, ha dichiarato l’ispettrice capo Katie Dounias, dell’Unità che conduce le indagini. “Abbiamo un team dedicato di investigatori che lavora a questa indagine e sostiene la famiglia di Thomas in questo momento incredibilmente difficile per loro”, ha aggiunto. Martedì scorso un ragazzo di 14 anni era stato pugnalato a morte su un autobus nel quartiere londinese di Woolwich. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)