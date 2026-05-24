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Gea, problemi di… stomaco al Roland Garros: “Non riesco più a muovermi”. Cos’è successo

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(Adnkronos) – Il sogno di giocare il Roland Garros ha presto ‘regalato’ un momento complicato ad Arthur Gea. Il tennista francese, impegnato (oggi, domenica 24 gennaio) nel primo turno dello Slam di casa contro Karen Khachanov è stato costretto a interrompere bruscamente la partita durante il primo set a causa di un grave problema fisico. Dopo pochi scambi sul campo Suzanne Lenglen, Gea è corso dal giudice di sedia per palesare il suo problema e chiedere di andare con urgenza negli spogliatoi “Devo andare in bagno. Non riesco più a muovermi. Sto per farmela addosso”. Una scena insolita e imbarazzante, che ha colto di sorpresa anche il pubblico, incredulo davanti alla richiesta del francese. 

 

Prima di uscire dal campo, il numero 135 del ranking Atp (al Roland Garros con wild card) ha dovuto terminare il game. Ricevuto il via libera, ha lasciato il campo per raggiungere gli spogliatoi, interrompendo il match. Tornato poi in campo, il 21enne ha ricominciato a giocare a ha perso il match 6-3 7-6 6-0. 

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