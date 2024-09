Genoa-Roma 1-1, primo gol in giallorosso per Dovbyk

(Adnkronos) –

Genoa e Roma pareggiano 1-1 nel lunch match della quarta giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Luigi Ferraris’ della città ligure. Al vantaggio degli ospiti con il primo gol in maglia giallorossa di Artem Dovbyk al 37′ replica al 96′ De Winter. In classifica i rossoblù agganciano all’ottavo posto il Milan a quota 5, mentre i capitolini ,ancora a secco di vittorie, sono dodicesimi con 3 punti come Fiorentina, Atalanta, Lecce e Bologna. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)