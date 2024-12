Genova, operaio del porto morto schiacciato tra due ralle – Il video dell’impatto

(Adnkronos) – E’ stato ripreso dalle telecamere del porto il momento dell’incidente sul lavoro costato la vita oggi, al porto di Genova, a un operaio di 52 anni. Attorno alle 3 di notte l’uomo è finito in mezzo a due ralle dopo che il conducente di uno dei due mezzi avrebbe sterzato e colpito l’altro mezzo. La vittima stava controllando i sigilli di un container e si è trovato schiacciato morendo sul colpo. Gravissimo il collega di 46 anni che è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino. La procura ha intanto aperto un’inchiesta per omicidio colposo, le indagini sono affidate al gruppo Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di Asl3. Sono state sequestrate le telecamere sul luogo dell’incidente. Sul corpo dell’uomo è stata disposta l’autopsia, l’indagine è stata aperta per omicidio colposo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)