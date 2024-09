Geolier e Chiara Frattesi sono una coppia: due foto per ufficializzare l’amore

(Adnkronos) – È ufficiale: Geolier e Chiara Frattesi sono una coppia. Il cantante, secondo a Sanremo con ‘I p’ me, tu p’ te’, e l’influencer hanno confermato la loro storia, da tempo chiacchierata e ipotizzata dai fan, pubblicando due foto in bianco e nero sui social. Nello scatto pubblicato da Geolier, i due sono fianco a fianco e lei gli tiene il braccio con la mano, mentre in quello pubblicato da lei la coppia è sdraiata e si abbraccia. Due momenti intimi e romantici, che annunciano la storia d’amore. Nata nel 2002 a Roma, Chiara Frattesi è la sorella minore del centrocampista dell’Inter Davide Frattesi. La ventiduenne è un’influencer da oltre 300mila follower che è reduce dalla relazione con un altro volto famoso: Weston McKennie, giocatore della Juventus. Geolier, invece, aveva concluso ultimamente la lunga storia d’amore con Valeria D’Agostino. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)