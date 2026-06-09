21.5 C
Firenze
martedì 9 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ghezzi (InfoCamere): “Puntato su capitale umano e territorio e siamo stati premiati”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Venticinque anni fa abbiamo puntato sul capitale umano e su questo territorio e oggi possiamo dire di essere stati premiati”. Così il direttore generale di InfoCamere, Paolo Ghezzi, ha commentato i risultati presentati alla Fiera del Levante per il venticinquesimo anniversario della sede barese, in un contesto che registra negli ultimi 25 anni una crescita del 160% delle società di capitale e del 57% degli addetti Ict. 

“Qui abbiamo costruito un gruppo di persone che continua a crescere e a tenere alto il valore di InfoCamere come eccellenza nazionale della Pubblica Amministrazione”, ha aggiunto. 

Guardando al futuro, Ghezzi ha annunciato nuovi investimenti: “Vogliamo continuare a crescere. Nella sede della Fiera del Levante è già previsto l’ampliamento degli spazi attraverso la ristrutturazione di un ulteriore padiglione. Cresceremo ancora, insieme alle persone di Bari”, ha concluso. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
21.5 ° C
21.7 °
20.7 °
70 %
0.5kmh
3 %
Mar
29 °
Mer
28 °
Gio
27 °
Ven
28 °
Sab
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2122)ultimora (1110)ImmediaPress (307)Video Adnkronos (282)sport (93)salute (79)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati