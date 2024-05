Giallo a Chieti, donna scomparsa dal 27 maggio: ricerche in corso

(Adnkronos) – Ricerche in atto per una donna sparita da Chieti, Barbara Gagliardi, 46 anni, della quale non si hanno più traccia dal 27 maggio. I familiari sono assistiti dall'associazione che si occupa di persone scomparse Penelope e tramite essa hanno diffuso la sua fotografia. La donna ha corporatura robusta, è alta 1.77, è uscita verso le 8 dalla sua abitazione in strada Gigli, periferia di Chieti, a bordo di una Nissan Micra rossa metallizzata e targata FN538YT. La macchina sarebbe stata avvistata nella zona di Roccamorice. Chiunque possa avere notizie utili può di mettersi in contatto con l'associazione Penelope (347 5922521) o con le forze dell'ordine (112). —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)