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Gianmarco Pozzoli, dalla depressione alla rinascita: “In un anno ho perso tutto”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
“Ero vuoto, smarrito, finito”. Così Gianmarco Pozzoli si è messo a nudo, raccontando l’ultimo anno vissuto, definito da lui come “il più buio della mia vita” dove “ho perso tutto: il lavoro, un matrimonio e 14 chili”. Il comico milanese, 54 anni, conosciuto dal web grazie ai video virali della ‘The Pozzolis Family’ ha condiviso sui social un lungo sfogo in cui ha parlato del tunnel nero in cui è sprofondato subito dopo la fine del suo matrimonio con Alice Mangione. 

“Questo è un video molto importante per me. Racconta tutto il profondo disagio che ho vissuto, mesi fa, mentre il mondo si preparava al Natale, io mi aggiravo come uno zombie per Roma, una città che amo profondamente, ma che in quel periodo, neanche riuscivo a vedere e a godermi. Ero una foglia morta che rotolava per le strade. Solo il palco mi ridava per qualche ora, un apparente vitalità. Ma fuori da lì, ero vuoto, smarrito, finito”, ha esordito così lo youtuber. 

Gianmarco Pozzoli ha raccontato la sua battaglia contro la depressione, durata tre mesi: “Ero ormai indifferente alla gioia. La leggerezza non sapevo più cosa fosse. Sentivo di non appartenere più a nessun luogo, a nessuna persona”. E per i figli era diventato “la brutta copia indebolita del loro padre”.  

 

 

La svolta è arrivata solo quando il comico ha deciso di affidarsi a uno specialista, scegliendo il ricovero presso il San Raffaele Turro di Milano: “Uno specialista mi ha rimesso in sesto, mi ha reso più ottimista e più forte di prima”.  

E ha lanciato così un appello: “Non fate l’errore di sottovalutare un malessere mentale, un idea che si radica nella vostra mente, distruggendo giorno dopo giorno, la vostra autostima. Intervenite il prima possibile. Fatevi aiutare. Per tornare a volervi bene. Fatelo per voi, i vostri figli e i vostri amici”, ha concluso.  

 

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