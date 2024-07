Giornalista La Stampa aggredito a Torino, Meloni: “Inaccettabile atto di violenza”

(Adnkronos) – “Esprimo la mia solidarietà al giornalista Andrea Joly, rimasto vittima ieri sera di un’inaccettabile aggressione a Torino. Un atto di violenza che condanno con fermezza e per il quale mi auguro i responsabili siano individuati il più rapidamente possibile. L’attenzione del governo è massima e ho chiesto al Ministro dell’Interno Piantedosi di essere aggiornata sugli sviluppi del caso”. Così Giorgia Meloni, in una dichiarazione sull’aggressione denunciata dal giornalista de La Stampa da parte di militanti di estrema destra. “Troppa violenza e intolleranza in Italia contro chi non la pensa come te. A Torino aggredito un giornalista de La Stampa da estremisti di destra, a Roma due ragazzi picchiati perché omosessuali, minacce di morte a Forza Italia. Condanniamo con grande fermezza ogni violenza!”. E’ quanto scrive quindi su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. L’aggressione, si legge sul quotidiano torinese, è avvenuta nella serata di ieri “in via Cellini all’esterno dell’Asso di Bastoni, un circolo storicamente frequentato da simpatizzanti e militanti di estrema destra”. “Un filmato girato dal cronista stesso, che passava di lì per caso, immortala il momento in cui gli attivisti lo avvicinano chiedendogli ‘Sei dei nostri?’, poi reagiscono appena intuiscono che Joly non c’entra con loro”, si legge ancora. “Da una prima ricostruzione fuori dal locale era in corso una festa di Casa Pound con fumogeni e fuochi d’artificio. A Joly è stato intimato di consegnare lo smartphone quindi lo hanno minacciato e aggredito, mentre lui si allontanava lo hanno calciato facendolo cadere e a quel punto lo hanno colpito con dei calci. Il giornalista è stato costretto a farsi medicare in ospedale”, racconta La Stampa. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)