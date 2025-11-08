Giornalisti, premio Pace-Marabotto a Concita De Gregorio e Marzio Bartoloni

(Adnkronos) – Concita De Gregorio, editorialista di ‘La Repubblica’, e Marzio Bartoloni, caposervizio de ‘Il Sole 24 Ore’, sono i vincitori della ventiquattresima edizione del premio giornalistico ‘Giovanni Maria Pace-Francesco Marabotto’ per la divulgazione scientifica. Il riconoscimento è indetto ogni anno dall’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) e viene assegnato a giornalisti che si sono contraddistinti per il rigore e la chiarezza nella divulgazione scientifica. La consegna del premio è avvenuta ieri durante la cerimonia inaugurale del 27esimo Congresso nazionale Aiom, in corso a Roma.

La giuria ha scelto di premiare Concita De Gregorio perché, come recita la motivazione, “è un esempio da seguire, non solo per ogni giovane che voglia intraprendere la carriera giornalistica, ma anche per i pazienti oncologici. Infatti, nonostante la neoplasia che l’ha colpita, Concita ha continuato a lavorare, ad andare in onda e a scrivere, anche nei periodi più difficili del suo percorso di cura. E a testimoniare, anche nei suoi articoli, la sua esperienza diretta con il cancro. Nei suoi editoriali affronta a fondo i problemi sociali, della solidarietà e dell’assistenza: temi che presentano risvolti indispensabili per interpretare correttamente la realtà della sanità e della medicina”. Marzio Bartoloni è stato invece premiato perché “nei suoi articoli è in grado di spiegare modelli macroeconomici e problemi di farmacoeconomia, fornendo chiavi interpretative per comprendere i delicati meccanismi alla base della complessa realtà attuale, in particolare della sanità. L’attenzione degli oncologi è sempre più concentrata anche sulla vita dopo la malattia, su temi etici e di politica sanitaria, come l’appropriatezza, la sostenibilità delle terapie e la disparità territoriali nell’accesso alle cure. Temi che Marzio affronta e sa rendere comprensibili a tutti, mantenendo il giusto equilibrio tra rigore, linguaggio tecnico e divulgazione”.

Il premio Giovanni Maria Pace è intitolato al fondatore del giornalismo scientifico in Italia, ed è divenuto uno dei riconoscimenti più ambiti per le firme del’informazione sulla salute e medicina nel nostro Paese. Da quest’anno è dedicato anche alla memoria di Francesco Marabotto, giornalista di grande professionalità e competenza dell’Ansa.

