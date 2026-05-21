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Giro d’Italia, oggi 12esima tappa: orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Torna in strada il Giro d’Italia 2026. Oggi, giovedì 21 maggio, la corsa rosa ritorna protagonista con la sua 12esima tappa – in diretta tv e streaming, in chiaro -, che va da Imperia a Novi Ligure per un totale di 175 chilometri. La seconda settimana si è aperta con la cronometro individuale ed è proseguita con la tappa da Porcari a Chiavari, che ha portato il Giro dalla Toscana alla Liguria. L’ultima frazione è stata vinta da Jhonatan Narvaez, con Afonso Eulalio che rimane in maglia rosa. 

 

Dopo la breve salita che segue la partenza da Imperia, i ciclisti affronteranno un lungo tratto di pianuta. Il primo GPM arriva infatti dopo 100 chilometri con la scalata del Colle Giovo, una salita di terza categoria. Segue la scalata del Bric Berton, anche in questo caso si tratta di un GPM di terza categoria. Dopo una lenta discesa e vari saliscendi, ecco il traguardo a Novi Ligure. 

 

La partenza della 12esima tappa del Giro d’Italia 2026 è prevista oggi, giovedì 21 maggio, alle ore 13.05, con l’arrivo che è invece in programma per le 17.15. La gara si potrà seguire in diretta televisiva, in chiaro, sui canali Rai e su quelli Eurosport. In streaming, la corsa sarà disponibile su RaiPlay, Hbo MAX., Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels. 

 

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