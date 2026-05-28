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Giro d’Italia, oggi 18esima tappa: orario, percorso e dove vederla

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Torna il Giro d’Italia con la 18esima tappa. Oggi, giovedì 28 maggio, tocca alla frazione numero 18 della Corsa rosa: si ricomincia con i 171 chilometri della Fai della Paganella-Pieve di Soligo. Una tappa che potrebbe fare selezione e dunque da attenzionare in ottica di uomini di classifica. In maglia rosa c’è sempre il danese Jonas Vingegaard. Ecco orario, percorso e dove vedere la tappa in tv e streaming.  

La tappa di oggi è lunga 171 km e presenta 2.050 metri di dislivello, con continui saliscendi. Dopo la discesa verso la valle dell’Adige e la salita di Civezzano, il percorso prosegue ondulato fino alle Scale di Primolano e alla valle del Piave. Il finale potrebbe aprire a sorprese: dopo Valdobbiadene arrivano gli strappi di Combai, Tarzo e soprattutto Ca’ del Poggio, a 9 km dall’arrivo. Un terreno ideale per attacchi e selezione, soprattutto per gli uomini di classifica. Ultimi chilometri leggermente in discesa, con rettilineo finale di 300 metri in lieve salita. 

La partenza della 18esima tappa del Giro d’Italia 2026 è prevista alle ore 13:30, con l’arrivo che è invece in programma intorno alle 17.18. La gara si potrà seguire in diretta televisiva, in chiaro, sui canali Rai e su quelli Eurosport. In streaming, la corsa sarà disponibile su RaiPlay, Hbo MAX., Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels. 

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