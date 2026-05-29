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Giro d’Italia, oggi 19esima tappa: orario, percorso e dove vederla

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Torna il Giro d’Italia con la diciannovesima tappa. Oggi, venerdì 29 maggio, la Corsa Rosa riparte con la diciannovesima frazione, i 151 chilometri della Feltre-Alleghe. Una tappa da attenzionare e che potrebbe cambiare qualche equilibrio in termini di classifica generale. In maglia rosa c’è sempre il danese Jonas Vingegaard. Ecco orario, percorso e dove vedere tappa 19 in tv e streaming.  

Tappa estremamente impegnativa quella di oggi, con oltre 5000 metri di dislivello e sei Gpm. Dopo il tratto iniziale, la corsa entra nel vivo con il Passo Duran (12,1 km all’8,2%) e il Coi (5,8 km al 9,7%), prima della discesa verso Palafavera e della salita della Forcella Staulanza. Il momento decisivo della frazione arriverà sul Passo Giau, Cima Coppi a quota 2233 metri: 9,9 chilometri con pendenza media del 9,3%. Dopo il Passo Falzarego, i corridori affronteranno l’ultima salita verso Piani di Pezzé, cinque chilometri al 9,6%.  

La partenza della 19esima tappa del Giro d’Italia 2026 è prevista alle ore 12:30, con l’arrivo che è invece in programma intorno alle 17.15. La gara si potrà seguire in diretta televisiva, in chiaro, sui canali Rai e su quelli Eurosport. In streaming, la corsa sarà disponibile su RaiPlay, Hbo MAX., Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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