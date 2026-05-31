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Giro d’Italia, oggi ultima tappa: orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

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(Adnkronos) –
Cala il sipario sul Giro d’Italia 2026. Oggi, domenica 31 maggio, la corsa rosa affronta la sua ultima tappa, la numero 21 – in diretta tv e streaming, in chiaro -, con 131 chilometri che partiranno da Roma e arriveranno ancora nella Capitale. Si parte dall’Eur per arrivare al centro di Roma. 

 

La tappa Roma-Roma, come detto, è lunga 131 chilometri. Si tratta di un percorso cittadino che parte dall’Eur e si dirige verso il litorale, dove attraverserà Ostia prima di arrivare al centro della Capitale. Il percorso è prevalentemente pianeggiante con lunghi rettilinei e i san pietrini che potrebbero complicare la corsa dei ciclisti. Tappa per velocisti che si deciderà negli ultimi metri, con una piccola rampa, con pendenza intorno al 5%, che prepara lo sprint finale dei corridori. 

 

La partenza della 21esima e ultima tappa del Giro d’Italia 2026 è prevista alle ore 15.40, con l’arrivo che è invece in programma intorno alle 18.38. La gara si potrà seguire in diretta televisiva, in chiaro, sui canali Rai e su quelli Eurosport. In streaming, la corsa sarà disponibile su RaiPlay, Hbo MAX., Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels. 

 

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