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Giro d’Italia, Valgren vince la 17esima tappa: Vingegaard sempre in rosa

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Michael Valgren vince la diciassettesima tappa del Giro d’Italia
oggi, mercoledì 27 maggio, con partenza da Cassano d’Adda e arrivo ad Andalo dopo 202 km. Il danese del team Ef Education–EasyPost si impone in solitaria con 3″ di vantaggio sul norvegese Andreas Leknessund Uno-X Mobility e 6″ sul siciliano Damiano Caruso (Bahrain Victorious). 

Il danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a bike) conserva la maglia rosa di leader della classifica generale con 4’03” sull’austriaco Felix Gall (Decathlon) e 4’27” sull’olandese Thymen Arensman (Ineos). Domani si corre la diciottesima frazione, la Fai della Paganella-Pieve di Soligo di 171 km. 

sport

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