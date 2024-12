Giubileo, Mariotto in sedia a rotelle parteciperà ad apertura Porta Santa

(Adnkronos) – Il recente incidente al ginocchio avvenuto a Riyadh, mentre ballava con alcuni amici del Kenia del gruppo ‘Impala’ facendo danza acrobatica, non impedirà al noto stilista e giurato di ‘Ballando con le stelle’ di partecipare all’apertura della Porta Santa domani alla presenza del Pontefice. “Non potevo non esserci, parteciperò tra i rappresentanti del corpo diplomatico, dopo essere stato insignito del titolo nobiliare della casa reale di Sant’Agata Gomoa Odumase in Ghana – ha anticipato Mariotto all’Adnkronos -. Ci sarò, seppur accompagnato e in sedia a rotelle”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)