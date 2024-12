Giubileo, slitta al 23 dicembre l’inaugurazione di piazza Pia

(Adnkronos) – Slitta al 23 dicembre l’inaugurazione di piazza Pia, opera simbolo del Giubileo. A quanto si apprende da fonti del Campidoglio, lo spostamento della data è stato concordato con Palazzo Chigi per consentire la presenza di rappresentanti del Governo. La notizia dello slittamento era stata anticipata dall’Adnkronos. La cerimonia, prevista originariamente per il 20 dicembre, secondo quanto aveva annunciato il sindaco Roberto Gualtieri durante il Terzo Rapporto alla città all’Auditorium, precederà comunque l’apertura della Porta Santa a San Pietro. All’inaugurazione non si esclude la partecipazione della premier Giorgia Meloni, mentre di certo non mancherà al taglio del nastro il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che ha già confermato la sua presenza. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)