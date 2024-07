(Adnkronos) – Filippo Turetta, accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, rinuncia all'udienza preliminare prevista nei prossimi giorni dinanzi al gup e andrà direttamente a processo in Corte d’Assise. I legali della difesa fanno sapere inoltre che non chiederanno la perizia psichiatrica per il loro assistito. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)