Giusy Buscemi chi è, l’attrice ospite oggi 9 gennaio de ‘La Volta Buona’

Giusy Buscemi sarà ospite oggi, giovedì 9 gennaio, de ‘La Volta Buona’, il talk show di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. L’attrice è tra i protagonisti dell’ottava stagione di ‘Un passo dal cielo’, e veste i panni della poliziotta Manuela Nappi. Classe 1993, Giuseppina Biscemi è nata a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Dopo il diploma ottenuto al Liceo scientifico, si trasferisce a Roma dove inizia a studiare Letteratura, Musica e Spettacolo presso La Sapienza laureandosi nel 2023. Contemporaneamente si dedica alla sua più grande passione, la recitazione. Nel 2012 acquista notorietà vincendo il concorso di bellezza, Miss Italia. Dopo la vittoria a Miss italia, Giusy Buscemi inizia a ricoprire diversi ruoli per il piccolo schermo, tra Rai e Mediaset. Nel 2014 entra nel cast della nona stagione di ‘Don Matteo’ e recita nella miniserie ‘La Bella e la Bestia’. E ancora: prende parte a serie televisive come ‘Il giovane Montalbano’ e ‘Il paradiso delle signore’. Nel 2016 compare in due episodi della serie ‘I Medici’ e nel 2022 lavora in ‘Doc – Nelle tue mani’, dove veste i panni della psicologa Lucia Ferrari. Nel 2024 ottiene il ruolo di protagonista nella serie ‘Vanina – Un vicequestore a Catania’. Nel 2015 entra nel cast di ‘Un passo dal cielo’. La serie di successo, targata Rai, che torna questa sera, giovedì 9 dicembre con la prima puntata dell’ottava stagione, in cui Giusy Buscemi veste i panni della poliziotta Manuela Nappi. Giusy Buscemi è sposata con il regista Jan Michelini dal 2017. I due si sono conosciuti in una serata benefica presentata da Fabrizio Frizzi, il compianto conduttore televisivo che Giusy reputa come suo “portafortuna”: “È stato lui a incoronarmi Miss Italia, il concorso che mi ha aperto mille strade professionali, ed è stato lui a farmi conoscere Jan, l’uomo della mia vita, il papà dei miei figli”, aveva rivelato l’attrice a Tv Sorrisi e Canzoni. Dal matrimonio con Jan Michelini sono nati tre figli: Caterina Maria, Pietro Maria ed Elia Maria. Ma l’attrice ha confessato di volere più figli e di avere un forte senso materno: “Otto sarebbero il numero perfetto, ma quelli che verranno, verranno”, ha confessato Giusy Buscemi in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)