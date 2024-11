Gli Statuto: “Se Conti ci prende a Sanremo 2025, portiamo il calcio all’Ariston”

(Adnkronos) – Gli Statuto si candidano ad un posto tra i Big di Sanremo 2025 con una promessa: portare due stelle del calcio torinese sul palco dell’Ariston, nel caso Carlo Conti li scelga per il festival. “Ciao amici, abbiamo proposto a Carlo Conti un pezzo pazzesco per Sanremo. A più di 30 anni dalla nostra partecipazione al Festival, ci siamo rimessi in gioco e scritto una canzone che parla di un padre e una figlia. Due generazioni a confronto accomunate dall’amore per il calcio, con i ritmi e gli accenti della musica ska. E ora vi facciamo una promessa: se riusciremo a segnare questo gol, porteremo sul palco dell’Ariston due stelle del calcio italiano che si esibiranno con noi! Pasquale Bruno e Marco Ferrante. Non ci credete?”, scrive la band su Instagram, quando manco ormai poco più di una settimana all’annuncio ufficiale dei Big in gara, che avverrà domenica primo dicembre nel Tg1 delle 13.30. I due calciatori citati, sono molto legati alla storia del Torino: Marco Ferrante è un dirigente e procuratore sportivo ex calciatore con il ruolo di attaccante. Con 125 gol totali con la maglia del Torino si trova al 5º posto della classifica dei marcatori del club torinese. Era solito festeggiare un gol portandosi le dita accanto alle tempie, per rappresentare la figura del toro. Pasquale Bruno è un ex calciatore con il ruolo di difensore, ricordato per essere stato uno dei giocatori più duri della storia del calcio italiano. Tra le sue vittorie figurano la Coppa Uefa 1989-1990, conquistata con la Juventus, e due Coppe Italia. Ceduto al Torino, ne divenne acceso tifoso disputando numerosi derby da vero ultras granata. Non stupisce che gli Statuto – La band è composta da Oscar ‘oSKAr’ Giammarinaro (voce), Giulio ‘Arfy’ Arfinengo (batteria), Francesco Tringali (chitarra), Alessandro ‘Bruce’ Loi (basso), Lorenzo Bonaudo (tromba) e Gigi Rivetti (tastiere) – vogliano legare al calcio anche la loro eventuale partecipazione a Sanremo. Il 4 ottobre scorso, infatti, è uscito ‘Statuto Football Club’, il nuovo album della storica band mod torinese: una raccolta di otto tra canzoni e sigle radio-tv a tema calcistico, riarrangiate con il tipico stile ska-soul-pop che da sempre è il marchio di fabbrica della band. Attraverso leggendarie melodie condivise da più d’una generazione di tifosi, questo progetto ripercorre la storia del calcio italiano e non solo. Tra le tracce la sigla di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’ e quella di ‘Novantesimo Minuto’, fino alla ‘Domenica Sprint’ passando per la ‘Domenica Sportiva’. Nel disco anche l’iconica ‘La leva calcistica della classe ’68’ di Francesco De Gregori e ‘Una vita da mediano’ di Ligabue. La divertente ‘La partita di pallone’ di Rita Pavone e la hit internazionale ‘Un’estate italiana’ del duo Nannini-Bennato, che divenne inno del campionato del mondo di calcio che si giocò in Italia nel 1990. Il rapporto tra Gli Statuto e il calcio è un amore che dura da anni. Sfegatati tifosi del Torino, per primi nel 1988 hanno firmato una canzone (‘Ragazzo ultrà’) che descrive la tematica delle tifoserie organizzate. Correva l’anno 1998, quando nel videoclip del loro brano ‘Un Posto al Sole’, partecipava tutta la rosa del Torino Calcio al gran completo. Nelle immagini la squadra era impegnata in una partita con la band. Nel 2005 hanno pubblicato il brano ‘Facci un goal’, al cui videoclip partecipa anche lo storico attaccante del Torino Paolo Pulici. Con il collega Enrico Ruggeri hanno scritto nel 2010 il brano ‘Controcalcio’, che è un omaggio al calcio d’altri tempi. Inoltre il frontman della band oSKAr, è membro della Nazionale Italiana Cantanti dal 2017 con il ruolo di difensore. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)