Governo, Meloni: “Avanti senza paura, saranno i cittadini a giudicarci”

(Adnkronos) – Le comunicazioni che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto stamattina nel primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva. Ecco le comunicazioni integrali, in possesso dell’Adnkronos. “Dobbiamo andare avanti senza paura, perché abbiamo promesso che avremmo lasciato un’Italia migliore di come l’abbiamo trovata e se questo è l’obiettivo dobbiamo entrare a fondo nei problemi e risolverli con coraggio. Cambieremo le cose che non funzionano e faremo quello che va fatto. Saranno solo gli italiani, alla fine della legislatura, a giudicarci”, ha detto la premier. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)