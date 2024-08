Gp Italia, Hamilton comanda prove libere oggi e Ferrari ok

(Adnkronos) – Lewis Hamilton davanti a tutti oggi nella prima giornata di prove libere del Gp d’Italia 2024 sul tracciato di Monza. Il pilota inglese della Mercedes gira in 1’20”738 e precede di appena 3 millesimi il connazionale Lando Norris (1’20”741), secondo al volante della McLaren. Terzo tempo per la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz (1’20”841), seguito dalla McLaren dell’australiano Oscar Piastri (1’20”858). Il monegasco Charles Leclerc, con l’altra Ferrari, ottiene il quinto tempo (1’20”892) e precede la Mercedes del britannico George Russell (1’21”086). Indietro le Red Bull dell’olandese Max Verstappen (1’21”610) e del messicano Sergio Perez (1’21”678), che chiudono in 14esima e 15esima posizione. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)