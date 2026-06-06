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Gp Montecarlo, festa Antonelli per la pole: “Non vedo l’ora che arrivi la gara”

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(Adnkronos) –
Kimi Antonelli fa festa dopo la straordinaria
pole position
centrata oggi, sabato 6 giugno, a Montecarlo. “E’ stato uno di quei giri… Ho messo tutto insieme nell’ultimo tentativo, sapevo che era buono e speravo valesse la pole” ha detto il pilota bolognese al termine della sessione di qualifiche nel Principato. 

Nel Gran Premio di domani, il pilota della Mercedes scatterà davanti alla concorrenza per la quarta volta in questa stagione da film: “Sono sempre stato vicino al limite, ma mi sono sentito bene. Mi sto godendo il momento e la macchina, non vedo l’ora che arrivi la gara”. 

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