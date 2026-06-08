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Grande squalo bianco a pochi metri dai sub: il rarissimo incontro nel Mediterraneo

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Un grande squalo bianco adulto è stato filmato nel suo habitat naturale sott’acqua per la prima volta nel Mar Mediterraneo. L’eccezionale avvistamento è avvenuto nel Canale di Sicilia durante una missione per il recupero delle cosiddette ‘reti fantasma’, attrezzi da pesca abbandonati che continuano a intrappolare e uccidere la fauna marina. 

Le immagini sono state riprese da un gruppo di subacquei volontari della fondazione Healthy Seas insieme alle organizzazioni Ghost Diving e SDSS mentre lavoravano su un relitto tra Sicilia e Tunisia. Secondo gli esperti, il predatore potrebbe essere stato attratto dagli animali morti rimasti impigliati nelle reti recuperate dai sommozzatori. 

Il filmato, considerato di grande valore scientifico, sarebbe il primo video subacqueo di un grande squalo bianco adulto realizzato nel Mediterraneo. Un avvistamento rarissimo per una specie oggi considerata a rischio e sempre più difficile da osservare nelle acque del Mare Nostrum.  

 

Oltre alle operazioni di bonifica, la spedizione ha svolto attività di monitoraggio della biodiversità e campionamenti di DNA ambientale per studiare la presenza degli squali nell’area.  

I filmati e le fotografie dello squalo bianco sono stati catturati sott’acqua dal volontario di Ghost Diving Derk Remmers. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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