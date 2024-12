Guglielmetti (Welfare come Te): “Sostegno a genitori per bilanciare lavoro e famiglia”

(Adnkronos) – “Welfare come Te è un provider di welfare aziendale specializzato su tutta quella gamma di servizi che può aiutare il lavoratore che ha delle responsabilità di cura per i suoi figli, permettendogli di continuare a lavorare, a mantenere il proprio profilo professionale avendo supporti che gli diano serenità”. A dirlo Franca Guglielmetti, di Welfare come Te, intervenendo al dibattito nel Palazzo dell’Informazione di Roma, Adnkronos Q&A ‘Essere genitori oggi, tra scienza e welfare’. “Per poter orientare al meglio la nostra attività e la nostra proposta di servizi – sottolinea – abbiamo anche dato vita a un osservatorio sui bisogni di welfare aziendale dei lavoratori che hanno responsabilità di cura. I risultati ci dicono che le persone sono costantemente impegnate nel bilanciare le esigenze del lavoro con le esigenze di cura del proprio carico familiare. Il welfare aziendale può essere uno strumento importante che aiuta questi lavoratori a sostenere questo faticoso equilibrio”. “Welfare come Te – ricorda Franca Guglielmetti – propone anche altre iniziative e attività che supportano nel percorso di crescita dei figli. Una cosa importante che abbiamo riscontrato e che genera molta ansia nei genitori è che con la rivoluzione della società così rapida non possono più fare affidamento sull’esperienza dei propri genitori nell’educazione dei figli, perché il futuro è estremamente imprevedibile. Quindi noi mettiamo a disposizione tutta una serie di servizi, dallo sportello genitori allo sportello sul supporto per l’adolescenza, che aiutano i genitori ad essere genitori. Facciamo interventi di formazione, di sensibilizzazione per esempio sui problemi dei disturbi del comportamento alimentare, oppure sul tema dello svezzamento e della nutrizione nei bambini da 0 a 12 mesi, ma anche più avanti sui problemi legati ai disturbi specifici dell’apprendimento, che purtroppo sono in grandissimo aumento pare in conseguenza dell’uso eccessivo del web e dell’accesso a internet. I genitori non sanno come fare, sono disorientati e il fatto che l’impresa offra loro degli strumenti di orientamento, secondo noi, può essere un elemento che favorisce e supporta la genitorialità”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)