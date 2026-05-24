Hellas Verona-Roma, espulso Valentini e rigore ai giallorossi: gli episodi

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Proteste e polemiche in Hellas Verona-Roma. Oggi, domenica 24 maggio, gli scaligeri hanno ospitano i giallorossi nell’ultima giornata di Serie A, in una sfida decisiva per la corsa alla prossima Champions League e decisa da alcuni episodi arbitrali. Nel corso della ripresa infatti prima l’arbitro Sozza ha espulso Valentini, lasciando il Verona in dieci, e poi ha assegnato un calcio di rigore alla Roma, trasformato sulla ribattuta da Malen.

Il primo episodio arriva dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo. Valentini, già ammonito nel corso del primo tempo, interviene fermando il tiro di Dybala, che stava calciando dal limite dell’area, rimendiando così il secondo giallo e lasciando il Verona in dieci. Le immagini confermano il fallo del difensore argentino.

Al 55′, un altro episodio decisivo. Su un calcio d’angolo il pallone arriva dalle parti di Bowie che lo colpisce con il braccio. Inizialmente Sozza lascia correre, poi però viene richiamato dal Var. L’arbitro va all’on field review dove assegna il penalty ai giallorossi. Le immagini mostrano come l’attaccante provi a eliminare il braccio dalla traiettoria del pallone, ma rimane in posizione innaturale e per questo viene punito.

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