“I soldati devono avere testosterone alto”, la svolta del Pentagono e l’annuncio di Hegseth

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I soldati degli Stati Uniti devono avere un livello adeguato di testosterone. E se le analisi rivelano la carenza, si può intervenire. Il segretario della Difesa americano Pete Hegseth ha annunciato che il personale militare di età pari o superiore a 30 anni sarà sottoposto a test per la carenza di testosterone nell’ambito dei controlli sanitari annuali. In un video pubblicato su X, intitolato ‘High-T Department’, Hegseth ha affermato di aver autorizzato il programma di screening per le truppe al fine di garantire “che abbiano i livelli di testosterone adeguati per operare al meglio”. Ai militari con bassi livelli di testosterone verrà offerta la possibilità di sottoporsi volontariamente a una terapia ormonale sostitutiva. I test saranno facoltativi per i militari di età inferiore ai 30 anni.

Hegseth non ha specificato se lo screening sarebbe stato applicato anche alle donne. “Dobbiamo garantire ai nostri soldati la migliore assistenza medica al mondo, e questo programma adempie a tale obbligo”, dichiara Hegseth nel video. “Prendersi cura della propria salute a lungo termine significa assicurarsi di rimanere forti, resilienti e capaci, non solo per la prossima missione, ma per il resto della vita, in modo da poter prosperare a lungo dopo aver tolto l’uniforme”, ha aggiunto. L’assunzione di testosterone per motivi non medici, finalizzato ad esempio all’incremento della massa muscolare, è severamente vietata nell’esercito.

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