Ia, Ferrieri (Angi): “Straordinario successo AI&VR Festival Multiverse World”

(Adnkronos) – "Siamo lieti dello straordinario successo di questa nuova edizione del Festival, un successo di pubblico, di contenuti, delle istituzioni e delle imprese sostenitrici, non solo di Torino e della regione Piemonte ma del contesto economico nazionale, che evidenzia sempre di più da un lato il lavoro che come Angi svolgiamo per promuovere il nostro ecosistema Paese ma allo stesso tempo anche la sensibilità del pubblico e del privato verso l'innovazione e le nuove tecnologie, elementi fondanti per il progresso economico e sociale per l'Italia e per l'Europa. Il nostro obiettivo con questa manifestazione è quello di poter dare un contributo al lavoro legislativo del Governo Meloni e della Commissione Europa e allo stesso tempo di creare quella partnership tra pubblica amministrazione e grandi aziende che possa abbracciare la transizione tecnologica e sostenere le nuove generazioni". Così Gabriele Ferrieri, presidente Angi – Associazione nazionale giovani innovatori, a margine della cerimonia di apertura della terza edizione del'AI&VR Festival Multiverse World, oggi al Museo Nazionale del Cinema di Torino.