Il cast di ‘Emily in Paris 4’: “I nuovi episodi in Vespa come in ‘Vacanze Romane'”

(Adnkronos) –

Emily lascia Parigi e va a Roma. Nella seconda parte della quarta stagione di ‘Emily in Paris’, dal 12 settembre su Netflix, la ‘ragazza di Chicago’ si concede un’avventura amorosa nella Capitale in sella ad una Vespa, guidata da Marcello (interpretato da Eugenio Franceschini). “Ci siamo ispirati a ‘Vacanze romane’ (l’iconico film con Audrey Hepburn e Gregory Peck, ndr)”, dichiara Darren Star, già creatore di ‘Beverly Hills 90210’ e ‘Sex and the city’. “Roma è la seconda città romantica del mondo che tutti desiderano visitare e conoscere”, aggiunge. Gli fa eco l’interprete di Emily, Lily Collins: “E’ una città romanticissima, la conoscevo ma non mi ero mai trattenuta così a lungo. Girare qui è stato magico”, ricorda l’attrice, che della ‘città eterna’ ha apprezzato “la cultura, le persone e il cibo, tutto stupendo”. Collins dichiara di non avere un posto preferito della Capitale: “so che non si tratta di un luogo ma girare in Vespa è una delle esperienze più incredibili che si possa fare, si va alla scoperta degli odori, delle luci, dei rumori e delle rovine, il Colosseo”. La protagonista non ha dubbi: “qualsiasi posto è uno spettacolo”. Per Ashley Park – che nella serie interpreta Mindy, la migliore amica di Emily – il posto del cuore è “piazza San Pietro. “Ciao, grazie, spaghetti e bella, questo è il mio italiano”, ammette l’attrice, che ricorda il calore dei romani: “Ci hanno accolto con molto entusiasmo”. In una scena “canto a piazza delle Tartarughe, è stato magico”. Per Lucas Bravo, interprete di Gabriel, qui a Roma “è stato difficile porsi dei limiti a tavola, si mangia benissimo”. Nei nuovi episodi un po’ di ‘dolce vita’ anche Sylvie Grateau (interpretata Philippine Leroy-Beaulieu, figlia del grande Philippe), che raggiunge Emily, insieme ai colleghi Julien (Samuel Arnold) e Luc (Bruno Gouery) per cercare di conquistare un potenziale cliente per la sua agenzia pubblicitaria. Per la glamour e intimidatoria Sylvie non solo lavoro. Il suo ‘impero romano’, per citare un trend intramontabile sul web, potrebbe diventare il regista Giancarlo, interpretato da Raoul Bova. L’attore romano è tra le new entry italiane nel cast insieme ad Eugenio Franceschini, un veterano della Capitale: “è la mia seconda casa, ci ho vissuto per tanti anni. Grazie ad ‘Emily in Paris’ l’ho riscoperta e mi sono innamorato di nuovo di questa città. Quando ti abitui a certe bellezze le dai per scontate e inizia a vedere solo i difetti”, ha detto l’attore. Dopo quattro stagioni, per Emily è tempo di consapevolezze: “Non deve più dimostrare la sua personalità attraverso abiti eccentrici o il make-up, ora accetta il suo essere vulnerabile e non ha paura di esserlo”, racconta Lily Collins. “Anche io sono diventata più forte, ora so tirare fuori la mia voce. Durante le riprese mi domandavo ‘sto girando la serie o la mia vita’?, ricorda.

'Arriverà una quinta stagione?': "Vorrei che si facesse, abbiamo delle idee e mi piacerebbe ambientarla a Roma", dice Star. L'attesa è tutta per la premiere globale, che si terrà questa sera, 10 settembre, al The Space Cinema Moderno, a piazza della Repubblica.