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Il concerto di Gigi D’Alessio a Napoli trionfa nel prime time

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(Adnkronos) – ‘Gigi Stadio Maradona – Una Notte a Napoli’, il concerto di Gigi D’Alessio, in onda ieri su Canale 5, vince la sfida del prime time con 1.963.000 spettatori e il 16,9% di share. Medaglia d’argento per Rai1 con ‘Tutti i Sogni Ancora in Volo’ che ha interessato 1.559.000 spettatori e il 13,2% di share mentre Rete4 con ‘…continuavano a chiamarlo Trinità’ ha registrato 956.000 spettatori e il 7,3% di share. 

Fuori dal podio troviamo Tv8 con la finale in differita di ‘Champions League – PSG-Arsenal’ con 906.000 spettatori (6,7% share) mentre La7 con ‘In Altre Parole’ ha raccolto 819.000 spettatori (5,3% di share). Seguono: Rai2 con ‘Omicidio a Les Saintes’ (726.000 spettatori, 5,2% share); Italia1 con ‘Belle & Sebastien – L’avventura continua’ (635.000 spettatori, 4,4% share); Rai3 con ‘Sapiens – Un Solo Pianeta’ (602.000 spettatori, 4,5% share) e Nove ‘Accordi & Disaccordi’ (388.000 spettatori, 3,1% share).  

In access prime time ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha incollato allo schermo 3.964.000 spettatori (25,3% share) mentre Rai1 con ‘Affari Tuoi’ ha totalizzato 3.817.000 spettatori (24,5% share). 

 

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