Il difensore della Lazio Luca Pellegrini ferito in un tamponamento sulla Cassia a Roma

(Adnkronos) –

Il calciatore della Lazio Luca Pellegrini è rimasto ferito in maniera non grave in un tamponamento avvenuto questa mattina, intorno alle 9, su via Cassia Veientana a Roma. Il traffico al momento dell’incidente era deviato per via di un autocarro fermo al lato della strada. Il difensore della Lazio alla guida di una Smart è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea mentre la donna alla guida dell’altra auto, una Panda, coinvolta nello scontro è stata trasferita al Policlinico Gemelli. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma del XV Gruppo Cassia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)