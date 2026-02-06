10.2 C
Il ghiaccio ferma Berlino, aeroporto bloccato e stop a tutti i voli

(Adnkronos) – Forti disagi per i passeggeri in transito sull’aeroporto di Berlino Brandeburgo: dopo le numerose cancellazioni di ieri per il maltempo questa mattina tutti i voli da e per lo scalo tedesco sono bloccati a causa delle condizioni meteorologiche. Sull’operatività dello scalo pesa il cosiddetto ‘ghiaccio nero’, che si è formato sull’asfalto rendendo impossibile lo spostamento dei velivoli – nonostante lavori di de-icing andati avanti tutta la notte – mentre la pioggia ghiacciata ha ricoperto tutti i velivoli presenti, richiedendo lunghi interventi da parte dei tecnici. I responsabili dello scalo hanno comunicato che al momento non è possibile prevedere quando le operazioni di volo potranno riprendere. Una portavoce dello scalo ha consigliato “ai passeggeri di controllare regolarmente lo stato dei propri voli prima di recarsi in aeroporto”, dove peraltro sono numerosi i viaggiatori bloccati da ieri sera all’interno del terminal in attesa di novità. 

I problemi erano iniziati già dalla mattinata di ieri con notevoli ritardi e numerose cancellazioni in una capitale tedesca che sta vivendo un periodo di freddo intenso, neve e pioggia gelata, che dura da settimane, causando gravi disagi ai trasporti. 

