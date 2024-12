“Il Giubileo di Papa Francesco” nel nuovo libro del direttore del Tg2 Antonio Preziosi

(Adnkronos) – Che cos’è un Giubileo? Lo spiega Antonio Preziosi, giornalista, scrittore ed esperto di comunicazione, direttore del Tg2 e studioso di questioni religiose e vaticane, nel suo ultimo libro, “Il Giubileo di Papa Francesco – Riflessioni sull’Anno Santo e sul suo significato” (Newton Compton Editori, pagg. 192, 12 euro). Il saggio di Preziosi, una vera e propria guida spirituale e pratica, offre un approfondimento utile per vivere con consapevolezza l’Anno Santo del 2025. Il prossimo Giubileo, dedicato alla speranza, riprende – secondo l’Autore – molti dei temi del Giubileo Straordinario della Misericordia indetto da papa Francesco nel 2015. Anche perché è proprio la misericordia la linea che unisce tutti gli anni giubilari, ordinari e straordinari, che si sono susseguiti dal Concilio a oggi. Si tratta di un concetto che percorre i pontificati di Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI fino a papa Francesco: l’accesso del peccatore all’indulgenza e la speranza di ottenere il perdono delle proprie colpe sono centro di questo Anno Santo che, come tutti i giubilei, si caratterizzerà con riti antichi e suggestivi come l’apertura della Porta Santa e della pratica del pellegrinaggio giubilare verso Roma. Il testo ha la prefazione di monsignor Rino Fisichella, incaricato dal Papa dell’organizzazione dell’Anno Santo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)