Il Libro dei Fatti 2024 dell’Adnkronos nelle librerie, negli store online e in Autogrill

(Adnkronos) –

Il Libro dei Fatti compie 34 anni e torna a raccontare gli avvenimenti principali dell’anno passato, con uno sguardo a quello in corso. Il volume edito da Adnkronos Libri sarà disponibile in libreria e negli Autogrill in versione cartacea e online nei formati digitali ebook e app. Un’enciclopedia delle notizie con oltre 900 pagine di fatti, storie, informazioni, foto, interventi di autorevoli rappresentanti istituzionali, del mondo dell’economia e dell’impresa.

Il Libro si apre con un contributo del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Anche in questa edizione il tema Sostenibilità è al centro di dossier speciali del volume, arricchito da contributi di autorevoli esponenti politici e imprenditoriali, mentre quello della sicurezza farà da fil rouge, a partire dal contributo del Presidente Mattarella, per poi declinarsi in tutti gli ambiti della vita dei cittadini: dai rischi incombenti dei tanti focolai di guerra internazionali alle questioni migratorie che mettono a dura prova le politiche di accoglienza e di inclusione. Immancabile il capitolo sui fatti curiosi del 2023 e le sezioni che raccontano l’anno attraverso le immagini nello sport, nella politica, nello spettacolo e nell’arte.

Tanti altri gli interventi e i contributi che arricchiscono la nuova edizione, a firma: del Presidente della Luiss School of Government Vincenzo Boccia, della Presidente e CEO Gruppo Bracco: Diana Bracco, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, del Head of Global Services di Enel Stefano Ciurli, dell'Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi, del Presidente ERG Spa Edoardo Garrone, del Senatore della Repubblica Italiana Maurizio Gasparri, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, del Presidente e Amministratore delegato di Marcegaglia Holding-B7 Chair Emma Marcegaglia, del Ministro della Salute Orazio Schillaci e del Presidente Agenzia Spaziale Italiana Teodoro Valente.