‘Il M5S è morto’, spunta manifesto funebre da Roma a New York

(Adnkronos) – Alla vigilia dell’Assemblea costituente del Movimento 5 stelle, sui muri di alcune città italiane, come Milano, Napoli, Roma, e addirittura a New York, sono apparsi manifesti funebri che celebrano con ironia la scomparsa della creatura pentastellata. Un’iniziativa, tra il goliardico e il politico, organizzata da un gruppo di ex simpatizzanti del M5s che non credono alla svolta che potrebbe esserci dopo Nova. “2009-2024. E’ morto dopo lunga agonia il Movimento 5 stelle (di anni 15). Si stringono intorno all’Elevato elettori e attivisti che hanno condiviso il sogno dell’onestà e della democrazia diretta. L’ultimo vaffa a nome, simbolo e regola dei due mandati si svolgerà il 23 e 24 novembre a Roma. Non fiori, ma post in ricordo di Casaleggio, delle promesse e dei tradimenti. Agenzia funebre ‘Gaia Casta’ – di Giuseppi Conte & figli”, si legge nei manifesti. “Il M5s ormai è defunto – dicono -, quel che uscirà dall’assemblea sarà il partito di Conte”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)