Il momento di Djokovic: come arriva al 2025 il rivale di Sinner

Jannik Sinner, ma non solo. Gli Australian Open saranno il primo grande appuntamento dell’anno anche per Novak Djokovic, che in Australia inizierà l’inseguimento al numero uno al mondo e soprattutto al 25° Slam di una carriera da film. Il suo torneo partirà contro una rivelazione: il giovane statunitense Nishesh Basavareddy. Se Sinner ha dominato il 2024 per costanza, leader della classifica Atp con 11.830 punti, oltre 4.000 davanti a Zverev e Alcaraz (secondo e terzo), Djokovic ha avuto nell’ultimo anno qualche difficoltà in più. Il serbo ha chiuso la sua stagione con 3.900 punti, faticando più del previsto soprattutto a causa dei problemi fisici (ultimi, quelli che lo hanno costretto a rinunciare alle Atp Finals vinte da Jannik). Nel 2024, Djokovic ha puntato tutto sulle Olimpiadi, conquistando l’oro a Parigi e chiudendo il cerchio di una carriera sontuosa. E nel nuovo anno? Per il 2025, le idee del serbo sono abbastanza chiare. Djokovic ha già spiegato di vedere ancora il tennis al centro del suo mondo e non a caso ha scelto Andy Murray come coach. Proprio l’affiancamento del campione britannico, potrebbe essere decisivo per aggiungere un’altra cartolina alla sua incredibile storia nei prossimi mesi. Conquistando uno dei tornei del Grande Slam, Novak arriverebbe a quota 25. Volando ancora più in alto, visto che per numero di successi è già primo a quota 24 (seguito da Nadal, a 22). Djokovic inizierà il suo Australian Open contro il classe 2005 Nishesh Basavareddy, oggi numero 133 al mondo. La particolarità del suo tabellone è che – da settima testa di serie – per la prima volta potrà affrontare Alcaraz nei quarti di finale. Finora, nei vari tornei, i due si erano sempre affrontati almeno in semifinale. (di Michele Antonelli) —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)