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Il tifoso della Roma ‘star’ social ai Mondiali: lo show e la caduta in diretta

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – L’esultanza e la caduta in ‘mondovisione’. Un tifoso della Roma protagonista ai Mondiali 2026. Il collegamento di una tv da Seattle, dove si è giocato il match tra Egitto e Belgio, diventa un assist per un giovane supporter giallorosso. Il ragazzo indossa una maglia storica della Roma, utilizzata dal club capitolino prima del terzo scudetto conquistato nel 2001. Il tifoso approfitta della presenza della telecamera e del reporter di un’emittente americana. Inizia lo show alle spalle del giornalista: maglia esibita, probabile accenno di Dybala Mask. 

 

All’improvviso, però, ecco il capitombolo: fatale forse l’incrocio di gambe con un altro tifoso. Nella scena vagamente fantozziana, il fan della Roma commette fallo su un incolpevole passante, che finisce per terra. Il giornalista si volta e assiste all’epilogo: il tifoso giallorosso si rialza e si allontana zoppicante… Inutile sottolineare che il video rimbalza su X e diventa un assist in particolare per i profili di tifosi della Lazio, tra ironie e risposte che accendono il derby social in versione World Cup. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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