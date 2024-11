Il Trono di Spade sarà un film, progetto top secret di Warner

(Adnkronos) –

Il mondo di Game of Thrones – Il Trono di Spade potrebbe finire sul grande schermo. Dopo la serie tv di grande successo, Warner Bros. sta sviluppando in gran segreto almeno un film ambientato nell’universo fantasy epico creato dallo scrittore e sceneggiatore statunitense George R.R. Martin. E in attesa del film, sta per arrivare la serie prequel “A Knight of the Seven Kingdoms”, prevista per il 2025. Molteplici fonti raccolte da “The Hollywood Reporter” descrivono il progetto in una fase iniziale di sviluppo, senza alcun regista, cast o sceneggiatore definiti. Ma la major di Hollywood è intenzionata a esplorare l’idea che Westeros invada le sale cinematografiche. La mossa potrebbe rappresentare un cambiamento nella strategia della società per quanto riguarda il futuro di “Game of Thrones”. Gli showrunner della serie originale, David Benioff e Dan Weiss, volevano notoriamente concludere il progetto con tre lungometraggi invece della stagione finale del 2019. Anche Martin era entusiasta dell’idea di un film e nel 2014 l’autore aveva dichiarato a “The Hollywood Reporter” che i propositi erano stati presi in considerazione. Ma per molto tempo la HBO si è opposta fermamente all’idea e ha voluto conservare la serie di prestigio come sua proprietà. Dalla fine della serie originale, tuttavia, ci sono stati innumerevoli cambiamenti nei ranghi esecutivi della società (con la HBO ora guidata da Casey Bloys e lo studio cinematografico da Mike De Luca e Pam Abdy), così come nel panorama cinematografico e televisivo, compresa una maggiore disponibilità a trasferire proprietà cinematografiche sul piccolo schermo e viceversa, spiega “THe Hollywood Reporter”. C’è stato il successo al botteghino di Matt Reeves, “The Batman”, che ha lanciato il suo acclamato spinoff della HBO “The Penguin”, l’imminente “Dune: Prophecy”, dopo il successo dei due film di Denis Villeneuve, e la HBO sta preparando una nuova serie televisiva sui romanzi di Harry Potter di J.K. Rowling e la Warner Bros. che sta sviluppando nuovi film del “Signore degli Anelli” mentre Amazon sta realizzando la serie televisiva “Gli Anelli del Potere”. In breve: l’idea che una proprietà di genere debba essere o un film o una serie televisiva è ormai superata, quindi non sorprende che il “Trono di Spade” possa essere la prossima proprietà a passare da un medium all’altro.

Nel 2022 la HBO ha lanciato la serie prequel di successo “House of the Dragon”, che ha recentemente trasmesso la sua seconda stagione. Il network ha anche in programma la serie prequel “A Knight of the Seven Kingdoms”, in uscita per il 2025. Ci sono anche altre idee in fase di sviluppo. Uno stuzzicante territorio inesplorato rimane quello delle storie ambientate dopo la serie originale, dato che tutti i progetti cinematografici successivi sono stati finora dei prequel.

I contenuti del "Trono di Spade" sono già apparsi occasionalmente nei cinema: in passato la HBO ha concesso agli episodi principali della serie originale proiezioni limitate in tutti gli Stati Uniti per promuovere lo spettacolo.