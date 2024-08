Imagine Dragons, lascia il batterista: “Incredibile viaggio durato un decennio”

(Adnkronos) – Il batterista degli Imagine Dragons, Daniel Platzman, ha annunciato il suo addio definitivo alla band statunitense dopo più di un decennio. Platzman, ricorda l’Independent, si era unito al gruppo di Las Vegas guidato dal cantante Dan Reynolds nel 2011, poco prima che firmassero con la Interscope Records. Il musicista ha voluto condividere la notizia con i suoi follower su Instagram: “Dopo un incredibile viaggio di oltre un decennio – ha scritto -, lascerò la straordinaria band che sono gli Imagine Dragons. Volevo condividere la mia più profonda gratitudine a voi, fan, per il vostro incrollabile supporto e per aver condiviso con me la gioia della musica. Connettersi con tutti voi è stato davvero il momento clou di questo capitolo. Sono entusiasta di poter condividere presto qualcosa in più sui progetti su cui ho lavorato duramente negli ultimi mesi, incentrati sulla mia più grande passione: le colonne sonore e la composizione. Prometto che sarete i primi a saperlo. Restate sintonizzati”, la chiosa del batterista. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)