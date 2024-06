In scarpe da ginnastica sul Lagazuoi innevato, turista salvato dal soccorso Alpino

(Adnkronos) – Bloccato sul Lagazuoi innevato perché in scarpe da ginnastica. Protagonista un escursionista straniero che, proprio a causa dell'abbigliamento inadeguato per la montagna, è stato recuperato dal Soccorso alpino di Cortina (Belluno). L’uomo, un 33enne statunitense stava salendo sul Lagazuoi, quando a quota 2.480 metri proprio sotto Forcella Lagazuoi, è rimasto bloccato dalla tanta neve ed è stato incapace di proseguire autonomamente. Una squadra della Guardia di finanza di Cortina è allora salita in funivia per poi scendere a piedi e raggiungerlo e scoprire che il turista indossava delle scarpe da ginnastica estive del tutto inadatte. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)